Желаемый соперник Ломаченко проведет благотворительный бой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия (39-1, 30 КО) проведет выставочный бой в благотворительных целях, сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
Гарсия решил помочь боксеру Айзеку Колунга. Дело в том, что американец Колунга получил ранение в шею при стрельбе из автомобиля. Пуля застряла в его позвоночнике и из-за этого он рискует остаться парализованным.
Семья Колунга попросила о помощи и команда Гарсия согласилась. Американец выйдет в ринг 9 июня в рамках 4-раундового выставочного поединка, а все деньги, собранные от фестиваля в родном городе Колунга Риверсайде пойдут на лечение 25-летнего боксера.
Напомним, что чемпион мира Василий Ломаченко не раз заявлял о желании провести бой с Гарсией.