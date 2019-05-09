Бажаний суперник Ломаченка проведе благодійний бій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях американець Майкі Гарсія (39-1, 30 КО) проведе виставковий бій в благодійних цілях, інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".
Гарсія вирішив допомогти боксеру Айзеку Колунга. Справа в тому, що американець Колунга отримав поранення в шию при стрільбі із автомобіля. Пуля застрягла в його хребті і із-за цього він ризикує залишитись паралізованим.
Сім'я Колунги попросила про допомогу і команда Гарсія погодилася. Американець вийде в ринг 9 червня в рамках 4-раундового виставкового поєдинку, а всі гроші, зібрані від фестивалю в рідному місті Колунга Ріверсайді підуть на лікування 25-річного боксера.
Нагадаємо, що чемпіон світу Василь Ломаченко не раз заявляв про бажання провести бій із Гарсією.