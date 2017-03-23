Базалиома кожи: как уберечься от заболевания

Так, врач рассказал, что базалиома - это опухоль основного базального слоя кожи. В результате многолетних наблюдений, была установлена ​​связь возникновения базалиомы с повышенной солнечной инсоляцией, следствием которой являются существенные изменения кожного покрова - он становится сухим, твердым и грубым.

Поэтому, людям всегда нужно тщательно относиться к каким-либо новообразованиям на коже и обращаться за консультациями к врачу, в случае их появления или изменения формы уже существующих новообразований. В группу риска входят пожилые люди со светлой кожей, а также люди, которые регулярно подвергают себя солнечному облучению.

"Из своей практики скажу, что у меня на лечении было пару молодых пациенток, которые часто пользовались солярием и это привело к возникновению рака кожи. В частности, речь шла о злокачественном повреждении кожных покровов - базалиомах и плоскоклеточном раке кожи. Хочу подчеркнуть, что каждый человек должен знать, что если у него на коже есть дополнительные образования, такие как родимые пятна или другие образования, то он за ними должен постоянно следить. И если проявляются какие-то изменения этих образований, например, изменения формы или цвета, то человек обязательно должен обратиться к специалисту, чтобы выявить причины изменений этого образования", - сказал О.Ярмак.

Кроме того врач подчеркнул, что важно определить наличие базалиомы на ранних стадиях, ведь от этого зависит производительность ее лечения. Ведь только онколог может сказать, как выглядит базалиома в начальной стадии, потому что иногда симптомы крайне незначительны, а иногда и вовсе отсутствуют.

"Базалиомы, в зависимости от стадии и локализации, лечатся с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии и в запущенных случаях возможна химиотерапия. В МЦ "Клиника Спиженко" мы лечили пациентов с помощью электронотерапии, которая используется при лечении рака кожи. Шрамов от лечения не остается, в следствие этого возможно только образование пятен", - рассказал О.Ярмак.