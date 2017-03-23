Базаліома шкіри: як вберегтися від захворювання

Так, лікар розповів, що базаліома — це пухлина основного базального шару шкіри. В результаті багаторічних спостережень, було встановлено зв’язок виникнення базаліоми з підвищеною сонячною інсоляцією, наслідком якої є суттєві зміни шкірного покриву — він стає сухим, твердим і грубим.

Тому, людям завжди потрібно ретельно ставитися до будь — яких новоутворень на шкірі та звертатися за консультаціями до лікаря, у разі їх появи чи зміни форми вже існуючих новутворень. До групи ризику входять люди похилого віку зі світлою шкірою, а також люди, регулярно піддають себе сонячному опроміненню.

“З своєї практики скажу, що в мене на лікуванні було пару молодих пацієнток, які часто користувалися солярієм і це призвело до виникнення раку шкіри. Зокрема, мова йшла про злоякісне пошкодження шкірних покривів — базаліому та плоскоклітинний рак шкіри. Хочу наголосити, що кожна людина має знати, що якщо неї на шкірі є додаткові утворення, такі як родимі п’яна чи інші утворення, то вона має за ними постійно наглядати. І якщо проявляються якісь зміни цих утворень, наприклад, зміни форми чи кольору, то людина обов’язково має звернутися до фахівця, щоб виявити причини змін цього утворення”, — сказав О.Ярмак.

Окрім того лікар наголосив, що важливо визначити наявність базаліоми на ранніх стадіях, адже від цього залежить продуктивність її лікування. Адже лише онколог може сказати, як виглядає базаліома в початковій стадії, тому що іноді симптоми вкрай незначні, а іноді і зовсім відсутні.

“Базаліоми, в залежності від стадії та локалізації, лікуються за допомогою хірургічного втручання, променевої терапії і в запущених випадках можлива хіміотерапія. У МЦ „Клініка Спіженко“ ми лікували пацієнтів за допомогою електронотерапії, яка використовується при лікуванні раку шкіри. Шрамів від лікування не залишається, як наслідок можливе лише утворення плям”, — розповів О.Ярмак.