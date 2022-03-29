Байден созвонится с лидерами стран Европы: на повестке война в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Джо Байден сегодня намерен провести телефонный разговор с лидерами Франции, Италии, Великобритании и Германии. На повестке ситуация в Украине и агрессия рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
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Согласно информации, переговоры пройдут во вторник утром по американскому времени. Они будут посвящены последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину.
Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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По информации Bloomberg, среди стран-членов НАТО появились разногласия относительно переговоров Украины с россией, диалога с владимиром путиным, а также поставок оружия Киеву.