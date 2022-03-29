Байден созвонится с лидерами стран Европы: на повестке война в Украине

Детали

Согласно информации, переговоры пройдут во вторник утром по американскому времени. Они будут посвящены последним событиям, касающимися российского вторжения на Украину.

Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Добавим

По информации Bloomberg, среди стран-членов НАТО появились разногласия относительно переговоров Украины с россией, диалога с владимиром путиным, а также поставок оружия Киеву.