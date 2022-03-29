Байден зателефонує лідерам країн Європи: на порядку денному війна в Україні

Деталі

Згідно з інформацією, переговори пройдуть у вівторок вранці за американським часом. Вони будуть присвячені останнім подіям, що стосуються російського вторгнення на Україну.

Очікується, що в розмові візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Додамо

За інформацією Bloomberg, серед країн-членів НАТО з'явилися розбіжності щодо переговорів України з Росією, діалогу з Володимиром Путіним, а також поставок зброї Києву.