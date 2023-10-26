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Байден призвал нового спикера Палаты представителей США «быстро действовать»

Киев • УНН

 • 436571 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал в среду на новости о том, что республиканец от Луизианы Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей, поздравив его и призвав Конгресс «быстро действовать для удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности и избежать прекращения работы на 22 дня». Об этом пишет CNN, передает УНН.

Байден призвал нового спикера Палаты представителей США «быстро действовать»

Цитата

«В то время как республиканцы Палаты представителей потратили последние 22 дня на определение того, кто возглавит их конференцию, я работал над этими насущными вопросами, предлагая исторический дополнительный пакет финансирования, который продвигает наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, обеспечивает безопасность нашей границы и инвестирует в американский народ», – сказал Байден в заявлении. «Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий». 

В своем заявлении Байден признал «настоящие разногласия по важным вопросам», но отметил, что «нужно приложить совместные усилия, чтобы найти общий язык, где только возможно». 

«Это время для всех нас, чтобы действовать ответственно и поставить благо американского народа и повседневные приоритеты американских семей выше любой партийности», – добавил он. 

Ранее в среду Байден сказал журналистам, что его не волнует то, что Джонсон, который в 2020 году требовал подписей для судебного заседания amicus в долгосрочном иске Техаса о признании недействительными голосов коллегии избирателей в нескольких штатах, будет пытаться отменить победу Байдена в 2024 году. 

«Потому что он не может — смотрите, так же как я не волновался, что последний парень сможет отменить выборы», — сказал Байден во время пресс-конференции в Rose Garden. «У них было около 60 исков, и они дошли до Верховного суда — каждый раз, когда они проигрывали. Я понимаю Конституцию».

Дополнение

Палата представителей США готова к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определённых условиях".



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