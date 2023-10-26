Байден закликав нового спікера Палати представників США «швидко діяти»

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відреагував у середу на новини про те, що республіканець від Луїзіани Майк Джонсон був обраний спікером Палати представників, привітавши його та закликавши Конгрес «швидко діяти для задоволення потреб нашої національної безпеки та уникнути припинення роботи на 22 дні». Про це пише CNN, передає УНН.