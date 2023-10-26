Байден закликав нового спікера Палати представників США «швидко діяти»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відреагував у середу на новини про те, що республіканець від Луїзіани Майк Джонсон був обраний спікером Палати представників, привітавши його та закликавши Конгрес «швидко діяти для задоволення потреб нашої національної безпеки та уникнути припинення роботи на 22 дні». Про це пише CNN, передає УНН.
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«У той час, як республіканці Палати представників витратили останні 22 дні на визначення того, хто очолить їхню конференцію, я працював над цими нагальними питаннями, пропонуючи історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону та інвестує в Американський народ», – сказав Байден у заяві. «Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій».
У своїй заяві Байден визнав «справжні розбіжності щодо важливих питань», але зазначив, що «потрібно докласти спільних зусиль, щоб знайти спільну мову, де тільки можливо».
«Це час для всіх нас, щоб діяти відповідально та поставити благо американського народу та повсякденні пріоритети американських сімей вище будь-якої партійності», – додав він.
Раніше в середу Байден сказав журналістам, що його не хвилює те, що Джонсон, який у 2020 році вимагав підписів для судового засідання amicus у довгостроковому позові Техасу про визнання недійсними голосів колегії виборців у кількох штатах, намагатиметься скасувати перемогу Байдена у 2024 році.
«Тому що він не може — дивіться, так само як я не хвилювався, що останній хлопець зможе скасувати вибори», — сказав Байден під час пресконференції в Rose Garden. «У них було близько 60 позовів, і вони дійшли до Верховного суду — кожного разу, коли вони програвали. Я розумію Конституцію».
Доповнення
Палата представників США готова до переговорів про виділення допомоги Україні, але "за певних умов".