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Байден считает, что Си Цзиньпин верит в способность Китая "завладеть Америкой до 2035 года"

Киев • УНН

 • 20265 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает, что Китай сможет "завладеть Америкой до 2035 года". Такую заявление лидер США сделал в пятницу, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, пишет УНН.

Байден считает, что Си Цзиньпин верит в способность Китая "завладеть Америкой до 2035 года"

Цитата:

"Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до '30, '35 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", - отметил Байден.

Дополнение

Первые для администрации президента США Джо Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые в марте состоялись в Анкоридже в Аляске, начались с резкой публичной перепалки между сторонами перед камерами.

В начале мая Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в более агрессивных действиях за рубежом и более репрессивных действиях внутри страны. Он сказал в интервью CBS News, что США не хотят сдерживать Китай, но не позволят ему подорвать международный порядок, основанный на правилах. Он отметил, что военная конфронтация глубоко противоречит интересам обеих стран.

В последнее время между странами резко возросла напряженность из-за торговли, обвинений в шпионаже и пандемии.

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