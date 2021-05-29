Байден вважає, що Сі Цзіньпін вірить у здатність Китаю "заволодіти Америкою до 2035 року"

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"Ми перебуваємо в битві між демократіями і автократіями. Чим складніше стає світ, тим важче демократичним країнам об'єднатися і прийти до консенсусу. Я провів більше часу з головою КНР Сі Цзіньпіном, ніж будь-який інший світовий лідер: 24 години приватних зустрічей з одним лише перекладачем, 70 тис. миль (112,6 тис. км) проїхали в Китаї і тут. Він твердо вірить, що Китай до '30, '35 року заволодіє Америкою, тому що автократії можуть швидко ухвалювати рішення", - зазначив Байден.

Доповнення

Перші для адміністрації президента США Джо Байдена американо-китайські переговори на високому рівні, які у березні відбулися в Анкориджі в Алясці, почалися з різкої публічної перепалки між сторонами перед камерами.

На початку травня Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай в більш агресивних діях за кордоном і більш репресивних діях всередині країни. Він сказав в інтерв'ю CBS News, що США не хочуть стримувати Китай, але не дозволять йому підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах. Він зазначив, що військова конфронтація глибоко суперечить інтересам обох країн.

Останнім часом між країнами різко зросла напруженість через торгівлю, обвинувачення у шпигунстві і пандемію.