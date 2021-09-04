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Байден посетил пострадавший от урагана "Ида" Новый Орлеан

Байден посетил пострадавший от урагана "Ида" Новый Орлеан

Киев  •  УНН

 • 21440 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу посетил город Новый Орлеан (штат Луизиана), который пострадал от урагана "Ида", где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация делает для ликвидации последствий стихии. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на данный момент мы предоставили в том числе при содействии губернатора (штата) 100 млн долларов прямой помощи жителям Луизианы, направив по 500 долларов в их банковские счета”, — сообщил Байден.

Детали

Президент также вновь высказался в поддержку предложенного им плана модернизации инфраструктуры страны, который, по его словам, позволит улучшить готовность к подобным ударам стихии в будущем.

Байден напомнил также, что распорядился использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах.

Ураган “Ида”

Ураган четвертой категории “Ида” обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого хранились в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.

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