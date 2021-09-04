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Байден відвідав постраждалий від урагану “Іда” Новий Орлеан

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент США Джо Байден в п’ятницю відвідав місто Новий Орлеан (штат Луїзіана), який постраждав від урагану “Іда”, де він виступив з промовою про заходи, які американська адміністрація робить для ліквідації наслідків стихії. Трансляція виступу велася на сайті Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Станом на даний момент ми надали в тому числі за сприяння губернатора (штату) 100 млн доларів прямої допомоги жителям Луїзіани, направивши по 500 доларів на їх банківські рахунки”, — повідомив Байден.

Деталі

Президент також знову висловився на підтримку запропонованого ним плану модернізації інфраструктури країни, який, за його словами, дозволить поліпшити готовність до подібних ударів стихії в майбутньому.

Байден нагадав також, що розпорядився використовувати при необхідності стратегічний нафтовий резерв країни для боротьби з нестачею палива в постраждалих від урагану районах.

Ураган “Іда”

Ураган четвертої категорії “Іда” обрушився на Луїзіану 29 серпня, незабаром він ослаб до тропічного шторму. Жертвами стихії стали щонайменше шестеро людей. Злива і поривчастий вітер після цього зберігалися в деяких районах Луїзіани і Міссісіпі. У штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида була оголошена загроза виникнення торнадо.

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