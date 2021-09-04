Байден відвідав постраждалий від урагану “Іда” Новий Орлеан

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“Станом на даний момент ми надали в тому числі за сприяння губернатора (штату) 100 млн доларів прямої допомоги жителям Луїзіани, направивши по 500 доларів на їх банківські рахунки”, — повідомив Байден.

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Президент також знову висловився на підтримку запропонованого ним плану модернізації інфраструктури країни, який, за його словами, дозволить поліпшити готовність до подібних ударів стихії в майбутньому.

Байден нагадав також, що розпорядився використовувати при необхідності стратегічний нафтовий резерв країни для боротьби з нестачею палива в постраждалих від урагану районах.

Ураган “Іда”

Ураган четвертої категорії “Іда” обрушився на Луїзіану 29 серпня, незабаром він ослаб до тропічного шторму. Жертвами стихії стали щонайменше шестеро людей. Злива і поривчастий вітер після цього зберігалися в деяких районах Луїзіани і Міссісіпі. У штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида була оголошена загроза виникнення торнадо.