Байден созвал заседание Совета национальной безопасности по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден созвал в четверг утром в ситуационном зале заседания Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в Украине, сообщил представитель Белого дома. Об этом со ссылкой на CNN, передает УНН.
Детали
Как сообщает CNN, сегодня утром в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности.
"CNN наблюдал, как советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Харрис прибыли в Западное крыло в 7 часов утра", - пишет новостной портал.
CNN сообщило, что Байден, который пообещал миру "привлечь Россию к ответственности" за нападение на Украину, в четверг выложит набор санкций, которые когда-то предназначались для сдерживания такого нападения.
Ожидается, что Байден обратится к нации в 12 часов дня по восточному времени и объявит о новых мерах, которые могут отрезать Россию от передовых технологий, объявит о новых ограничениях в отношении крупных финансовых учреждений и введет санкции в отношении дополнительных членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина.