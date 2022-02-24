Байден скликав засідання Ради національної безпеки щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден скликав у четвер вранці у ситуаційному залі засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події в Україні, повідомив представник Білого дому. Про це з посиланням на CNN, передає УНН.
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Як повідомляє CNN, сьогодні вранці до Білого дому прибула низка вищих посадових осіб національної безпеки.
"CNN спостерігав, як радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр фінансів Джанет Йеллен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, міністр оборони Ллойд Остін, директор ЦРУ Білл Бернс і віце-президент Камала Харріс прибули до Західного крила о 7 годині ранку", - пише новинний портал.
CNN повідомило, що Байден, який пообіцяв світові "притягнути Росію до відповідальності" за напад на Україну, у четвер викладе набір санкцій, які колись призначалися для стримування такого нападу.
Очікується, що Байден звернеться до нації о 12 годині дня за східним часом і оголосить про нові заходи, які можуть відрізати Росію від передових технологій, оголосить про нові обмеження щодо великих фінансових установ і запровадить санкції щодо додаткових членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.