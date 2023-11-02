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Байден и его помощники предполагают, что Нетаньяху может не удержаться на посту - Politico

Киев • УНН

 • 167552 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Джо Байден и его главные помощники обсуждали вероятность того, что политические дни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сочтены, и американский лидер передал эту мысль израильскому премьер-министру в недавней беседе, сообщает Politico, пишет УНН.

Байден и его помощники предполагают, что Нетаньяху может не удержаться на посту - Politico

Детали

По словам двух высокопоставленных чиновников из американской администрации, тема короткого политического срока Нетаньяху поднималась на недавних встречах в Белом доме с участием Байдена. Сюда входят дискуссии, состоявшиеся после поездки Байдена в Израиль, где он встретился с Нетаньяху.

"Байден зашел так далеко, что предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми он поделится со своим возможным преемником", как пишет издание, добавили два представителя администрации.

Действующий американский чиновник и бывший американский чиновник подтвердили, как сообщается, что по мнению администрации, срок пребывания Нетаньяху на посту ограничен. Нынешний чиновник сказал, что "внутри страны ожидалось, что премьер-министр Израиля, скорее всего, продержится несколько месяцев или по крайней мере до тех пор, пока не закончится начальная фаза боевых действий в рамках израильской военной кампании в секторе Газа", хотя все четыре чиновника отметили явную непредсказуемость израильской политики.

"В израильском обществе придётся расплатиться за то, что произошло, - сказал один из чиновников. - В конце концов, ответственность ложится на стол премьер-министра".

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, поездка Байдена в Тель-Авив в прошлом месяце носила в основном характер поддержки, но в частном порядке он также призвал Нетаньяху действовать осторожно и не расширять войну. Как указано, президент США подтолкнул премьер-министра Израиля уделить приоритетное внимание решению вопроса создания двух государств и помнить о шагах, которые выходят за пределы усилий по обезглавливанию ХАМАС, включая проблемы, связанные с будущим Газы.

"В какой-то момент во время поездки Байден посоветовал Нетаньяху рассмотреть сценарий его ухода в пользу своего преемника - неявное предположение, что Нетаньяху может не быть у власти во время, которое, вероятно, будет длительным конфликтом", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что администрации Байдена не удалось убедить Нетаньяху и его помощников последовать их военному совету. В то же время, как указано, США не желают поддерживать международные призывы к прекращению огня, но Израиль также не согласился на американские призывы к "гуманитарной паузе" в боевых действиях. При этом отмечается, что в среду утром израильский чиновник сообщил Politico, что страна "готова обсудить гуманитарную паузу на несколько часов".

Отдельный представитель Белого дома преуменьшил значение идеи о том, что будущее Нетаньяху является темой, вызывающей интерес, заявив, что любые разговоры являются просто пустыми спекуляциями, и настаивая на том, что внимание администрации сосредоточено исключительно на поддержании безопасности Израиля. Нетаньяху является премьер-министром Израиля дольше всех, и его политический некролог был написан преждевременно.

А после публикации этой истории представитель Совета национальной безопасности США, как отмечается, заявила, что тема будущего Нетаньяху "не обсуждалась президентом и не обсуждается". "Наше внимание, - заявила представитель СНБ Эдриен Уотсон, - сосредоточено на текущем кризисе".

После публикации официальный представитель израильского посольства в Вашингтоне опубликовал заявление: "Ни разу в течение последних недель внутриполитический сценарий, о котором сообщается в этой статье, не упоминался во время разговоров между президентом Байденом и премьер-министром Нетаньяху".

Но нынешний американский чиновник заявил, что шаткая власть Нетаньяху всегда находится "на заднем плане" во время внутренних переговоров администрации Байдена о Ближнем Востоке. А помощники Байдена уже привлекают ряд других израильских политиков - некоторые из них находятся у власти, некоторые нет - к военным усилиям, пишет издание.

С прицелом на будущее официальные лица США, как указано, разговаривают с Бенни Ганцем, членом нынешнего правительства национального единства; Нафтали Бенетом, бывшим премьер-министром; и Яиром Лапидом, лидером оппозиции и бывшим премьер-министром, среди других израильских деятелей, сказал бывший чиновник.

Напомним

На днях Премьер Израиля отверг призывы к прекращению огня на фоне активизации наземной операции.

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