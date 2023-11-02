Байден і його помічники припускають, що Нетаньягу може не втриматися на посаді - Politico

Деталі

За словами двох високопосадовців з американської адміністрації, тема короткого політичного терміну Нетаньягу порушувалася на нещодавніх зустрічах у Білому домі за участю Байдена. Сюди входять дискусії, що відбулися після поїздки Байдена до Ізраїлю, де він зустрівся з Нетаньягу.

"Байден зайшов так далеко, що запропонував Нетаньягу подумати про уроки, якими він поділиться зі своїм можливим наступником", як пише видання, додали два представники адміністрації.

Чинний американський чиновник і колишній американський чиновник підтвердили, як повідомляється,що на думку адміністрації, термін перебування Нетаньягу на посаді обмежений. Нинішній чиновник сказав, що "всередині країни очікувалося, що прем'єр-міністр Ізраїлю, швидше за все, протримається кілька місяців або принаймні доти, доки не закінчиться початкова фаза бойових дій у межах ізраїльської військової кампанії в секторі Газа", хоча всі чотири чиновники відзначили явну непередбачуваність ізраїльської політики.

"В ізраїльському суспільстві доведеться розплатитися за те, що сталося, - сказав один із чиновників. - Зрештою, відповідальність лягає на стіл прем'єр-міністра".

За словами двох високопосадовців адміністрації, поїздка Байдена до Тель-Авіва минулого місяця мала в основному характер підтримки, але в приватному порядку він також закликав Нетаньягу діяти обережно і не розширювати війну. Як вказано, президент США підштовхнув прем'єр-міністра Ізраїлю приділити пріоритетну увагу вирішенню питання створення двох держав і пам'ятати про кроки, які виходять за межі зусиль з обезголовлення ХАМАС, включаючи проблеми, пов'язані з майбутнім Гази.

"У якийсь момент під час поїздки Байден порадив Нетаньягу розглянути сценарій, що він йде на користь свого наступника - неявне припущення, що Нетаньягу може не бути при владі у час, який, ймовірно, буде тривалим конфліктом", - зазначається у статті.

Видання зауважує, що адміністрації Байдена не вдалося переконати Нетаньягу і його помічників послідувати їхній військовій пораді. Водночас, як вказано, США не бажають підтримувати міжнародні заклики до припинення вогню, але Ізраїль також не погодився на американські заклики до "гуманітарної паузи" у бойових діях. При цьому зазначається, що у середу вранці ізраїльський чиновник повідомив Politico, що країна "готова обговорити гуманітарну паузу на кілька годин".

Окремий представник Білого дому применшив значення ідеї про те, що майбутнє Нетаньягу є темою, що викликає інтерес, заявивши, що будь-які балачки є просто пустими спекуляціями, і наполягаючи на тому, що увага адміністрації зосереджена виключно на підтримці безпеки Ізраїлю. Нетаньягу є прем'єр-міністром Ізраїлю найдовше, і його політичний некролог був написаний передчасно.

А після публікації цієї історії представник Ради національної безпеки США, як зазначається, заявила, що тема майбутнього Нетаньягу "не обговорювалася президентом і не обговорюється". "Наша увага, - заявила представник РНБ Едрієн Вотсон, - зосереджена на поточній кризі".

Після публікації офіційний представник ізраїльського посольства у Вашингтоні оприлюднив заяву: "Жодного разу протягом останніх тижнів внутрішньополітичний сценарій, про який повідомляється в цій статті, не згадувався під час розмов між президентом Байденом і прем'єр-міністром Нетаньягу".

Але нинішній американський чиновник заявив, що хитка влада Нетаньягу завжди перебуває "на задньому плані" під час внутрішніх переговорів адміністрації Байдена про Близький Схід. А помічники Байдена вже залучають низку інших ізраїльських політиків - дехто з них перебуває при владі, дехто ні - щодо військових зусиль, пише видання.

З прицілом на майбутнє офіційні особи США, як вказано, розмовляють із Бенні Ганцем, членом нинішнього уряду національної єдності; Нафталі Бенетом, колишнім прем'єр-міністром; та Яїром Лапідом, лідером опозиції та колишнім прем'єр-міністром, серед інших ізраїльських діячів, сказав колишній чиновник.

Нагадаємо

Днями Прем'єр Ізраїлю відкинув заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції.