Байден и президент Египта пообщались по телефону
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, чтобы выразить свою признательность за ведущую роль Египта в усилиях по содействию доставке гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оба лидера обязались значительно ускорить и увеличить поступление помощи в Газу, начиная с сегодняшнего дня, а затем на постоянной основе.
Они также обсудили важность защиты жизни гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы из Газы не были перемещены в Египет или любую другую страну.
Байден проинформировал президента Сиси об усилиях США, направленных на то, чтобы региональные игроки не расширяли конфликт в Газе, а также о продолжающихся усилиях по обеспечению освобождения заложников.
Оба лидера подтвердили свою приверженность совместной работе над созданием условий для прочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке, включая создание Палестинского государства.
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