Байден і президент Єгипту поспілкувалися телефоном
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, щоб висловити свою вдячність за провідну роль Єгипту в зусиллях зі сприяння доставці гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.
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Зазначається, що обидва лідери зобов’язалися значно прискорити та збільшити надходження допомоги до Гази, починаючи з сьогоднішнього дня, а потім на постійній основі.
Вони також обговорили важливість захисту життя цивільного населення, поваги до міжнародного гуманітарного права та забезпечення того, щоб палестинці з Гази не були переміщені до Єгипту чи будь-якої іншої країни.
Байден поінформував президента Сісі про зусилля США, спрямовані на те, щоб регіональні гравці не розширювали конфлікт у Газі, а також про продовження зусиль із забезпечення звільнення заручників.
Обидва лідери підтвердили свою прихильність працювати разом, щоб створити умови для міцного та сталого миру на Близькому Сході, включаючи створення палестинської держави.
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