Байдарочница Повх завоевала пять золотых медалей ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Луцкая байдарочница Мария Повх завоевала семь медалей на личном чемпионате Украины памяти Вячеслава Сорокина, который прошел в Днепре с 30 июля по 2 августа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ Украины.
В активе Повх 5 “золотых” и 2 серебряных награды.
Медали высшей пробы были завоеваны в байдарке-четверке на дистанции 500 метров, на байдарке-двойке (1000 м, 500 м и 200 м), а также в байдарке-одиночке на 200 м.
Стоит отметить, что Повх за карьеру успела завоевать “золото” Европейских игр в 2019 году, а также “серебро” и “бронзу” чемпионатов Европы 2015 и 2017.