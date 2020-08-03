Байдарочниця Повх виборола п'ять золотих медалей ЧУ

В активі Повх 5 “золотих” та 2 срібних нагороди.

Медалі найвищого ґатунку були завойовані у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів, на байдарці-двійці (1000 м, 500 м і 200 м), а також у байдарці-одиночці на 200 м.

Варто відзначити, що Повх за кар’єру встигла вибороти “золото” Європейських ігор в 2019 році, а також “срібло” та “бронзу” чемпіонатів Європи 2015 і 2017 років.