Байдарочниця Повх виборола п'ять золотих медалей ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Луцька байдарочниця Марія Повх завоювала сім медалей на особистому чемпіонаті України пам’яті В'ячеслава Сорокіна, який пройшов у Дніпрі з 30 липня по 2 серпня, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації каное України.
В активі Повх 5 “золотих” та 2 срібних нагороди.
Медалі найвищого ґатунку були завойовані у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів, на байдарці-двійці (1000 м, 500 м і 200 м), а також у байдарці-одиночці на 200 м.
Варто відзначити, що Повх за кар’єру встигла вибороти “золото” Європейських ігор в 2019 році, а також “срібло” та “бронзу” чемпіонатів Європи 2015 і 2017 років.