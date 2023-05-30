"Хлопок" в Мелитополе: черный дым фиксируют возле завода, где оккупанты обустроили военную базу

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"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя - в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу", - написал Федоров.

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По его словам, оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли до неба.

"Наверное рашистское ПВО наземное", - резюмировал Федоров.

Ранее

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, звуки "хлопка" слышал весь город.