"Хлопок" в Мелитополе: черный дым фиксируют возле завода, где оккупанты обустроили военную базу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В оккупированном Мелитополе жители фиксируют черный дым возле захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу. Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя - в районе захваченного оккупантами завода "Автокольорлит", который враг превратил в военную базу", - написал Федоров.
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По его словам, оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли до неба.
"Наверное рашистское ПВО наземное", - резюмировал Федоров.
Ранее
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Мелитополе. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, звуки "хлопка" слышал весь город.