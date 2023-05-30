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"Бавовна" у Мелітополі: чорний дим фіксують біля заводу, де окупанти облаштували військову базу

Київ • УНН

 • 405773 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. В окупованому Мелітополі мешканці фіксують чорний дим біля захопленого окупантами заводу "Автокольорлит", який ворог перетворив на військову базу. Про це у Telegram повідомив міський голова мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - в районі захопленого окупантами заводу «Автокольорлит», який ворог перетворив на військову базу", - написав Федоров.

Додамо

За його словами, окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба.

"Напевно рашистське ППО наземне", - резюмував Федоров.

Раніше

Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, звуки "бавовни" чуло все місто.

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