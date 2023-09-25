"Хлопок" в глубоком тылу у армии рф в Луганской области: глава ОВА показал новые кадры

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подтвердил, что "хлопок" расцвел в оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области. Боеприпасы детонируют на промышленной площадке завода "Юность", отметил глава ОВА, передает УНН.

Цитата

«Сегодня он (хлопок – ред) пришел в Сорокино в Луганской области. В глубокий российский тыл, за более чем сотню километров от фронта. Боеприпасы детонируют на промышленной площадке завода "Юность"», - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, захватчики ищут виновных, понимая, что среди них также есть "ждуны". «Только последние ожидают украинских военных. Поэтому и пылает...» - добавил Лысогор.

Дополнение

Журналист Денис Казанский сообщал ранее, что во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области фиксируют "прилеты" по вражеским складам боеприпасов на заводе "Юность".

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