"Хлопок" в глубоком тылу у армии рф в Луганской области: глава ОВА показал новые кадры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подтвердил, что "хлопок" расцвел в оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области. Боеприпасы детонируют на промышленной площадке завода "Юность", отметил глава ОВА, передает УНН.
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«Сегодня он (хлопок – ред) пришел в Сорокино в Луганской области. В глубокий российский тыл, за более чем сотню километров от фронта. Боеприпасы детонируют на промышленной площадке завода "Юность"», - написал Лысогор в Telegram.
По его словам, захватчики ищут виновных, понимая, что среди них также есть "ждуны". «Только последние ожидают украинских военных. Поэтому и пылает...» - добавил Лысогор.
Дополнение
Журналист Денис Казанский сообщал ранее, что во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области фиксируют "прилеты" по вражеским складам боеприпасов на заводе "Юность".