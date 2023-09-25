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"Бавовна" у глибокому тилу в армії рф на Луганщині: голова ОВА показав нові кадри

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор підтвердив, що "бавовна" розквітла в окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) у Луганській області. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність", зазначив голова ОВА, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вона (бавовна – ред) завітала до Сорокиного на Луганщині. У глибокий російський тил, за більш ніж сотню кілометрів від фронту. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність"», - написав Лисогор у Telegram.

За його словами, загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є "ждуны". «Тільки останні очікують на українських військових. Тому і палає...», - додав Лисогор.

Доповнення

Журналіст Денис Казанський повідомляв раніше, що у тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) у Луганській області фіксують "прильоти" по ворожих складах боєприпасів на заводі "Юність".

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