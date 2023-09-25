"Бавовна" у глибокому тилу в армії рф на Луганщині: голова ОВА показав нові кадри

Цитата

«Сьогодні вона (бавовна – ред) завітала до Сорокиного на Луганщині. У глибокий російський тил, за більш ніж сотню кілометрів від фронту. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність"», - написав Лисогор у Telegram.

За його словами, загарбники шукають винних, розуміючи, що серед них також є "ждуны". «Тільки останні очікують на українських військових. Тому і палає...», - додав Лисогор.

Доповнення

Журналіст Денис Казанський повідомляв раніше, що у тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) у Луганській області фіксують "прильоти" по ворожих складах боєприпасів на заводі "Юність".