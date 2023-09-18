"Хлопок" в Донецке: в соцсетях говорят о как минимум двух пострадавших, пушилин отрицает
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Так называемое "представительство днр" в сцкк сообщает, что по меньшей мере два человека пострадали во время обстрела Донецка, где, вероятно, было попадание в здание оккупационной администрации так называемой "днр". В свою очередь глава так называемой "днр" денис пушилин заявляет, что пострадавших нет, передает УНН.
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"По нашей информации, по меньшей мере два человека пострадали во время обстрела Донецка. Всего было выпущено три ракеты из РСЗО "Град"", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
Дополнение
Глава так называемой днр денис пушилин сообщил об обстреле ВСУ центра Донецка. Он заявил, что в результате обстрела повреждено здание администрации оккупационной администрации так называемой "днр". И якобы погибших и пострадавших нет.
Дополнение
В Донецке прогремели взрывы. Как сообщают местные Telegram-каналы, есть попадание в здание оккупационной администрации так называемой "днр".