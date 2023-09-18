"Бавовна" у Донецьку: у соцмережах кажуть про щонайменше двох постраждалих, пушилін заперечує

Цитата

"За нашою інформацією, щонайменше дві людини постраждали під час обстрілу Донецька. Всього було випущено три ракети з РСЗВ "Град"", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Доповнення

Глава так званої днр денис пушилін повідомив про обстріл ЗСУ центру Донецька. Він заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю адміністрації окупаційної адміністрації так званої "днр". І нібито загиблих і постраждалих немає.

Доповнення

У Донецьку прогриміли вибухи. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, є влучання в будівлю окупаційної адміністрації так званої "днр".