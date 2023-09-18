"Бавовна" у Донецьку: у соцмережах кажуть про щонайменше двох постраждалих, пушилін заперечує
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Так зване "представництво днр" у сцкк повідомляє, що щонайменше двоє людей постраждали під час обстрілу Донецька, де, вірогідно, було влучення в будівлю окупаційної адміністрації так званої "днр". Своєю чергою глава так званої "днр" денис пушилін заявляє, що постраждалих немає, передає УНН.
Цитата
"За нашою інформацією, щонайменше дві людини постраждали під час обстрілу Донецька. Всього було випущено три ракети з РСЗВ "Град"", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.
Доповнення
Глава так званої днр денис пушилін повідомив про обстріл ЗСУ центру Донецька. Він заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю адміністрації окупаційної адміністрації так званої "днр". І нібито загиблих і постраждалих немає.
Доповнення
У Донецьку прогриміли вибухи. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, є влучання в будівлю окупаційної адміністрації так званої "днр".