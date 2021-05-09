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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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“Бавария” в девятый раз подряд завоевала чемпионство в Бундеслиге

“Бавария” в девятый раз подряд завоевала чемпионство в Бундеслиге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Мюнхенская “Бавария” досрочно завоевала чемпионский титул в немецкой Бундеслиге сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Баварии”.

Детали

Благодаря поражению “Лейпцига” против дортмундской “Боруссии” (2: 3), мюнхенцы еще до стартового свистка в матче с “Боруссией” из Менхенгладбаха гарантировали себе первое место по итогам чемпионата.

Отставание “Лейпцига” от лидирующей “Баварии” составляет 7 очков — “быкам” осталось провести два матча в чемпионате.

Стоит отметить, что в целом мюнхенцы стали чемпионом в девятый раз подряд — подобной серии не было ни у одной команды за всю историю Бундеслиги.

Дополнение

В 31-й раз за свою историю “Бавария” стала чемпионом Германии.

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