“Бавария” в девятый раз подряд завоевала чемпионство в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Мюнхенская “Бавария” досрочно завоевала чемпионский титул в немецкой Бундеслиге сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Баварии”.
Детали
Благодаря поражению “Лейпцига” против дортмундской “Боруссии” (2: 3), мюнхенцы еще до стартового свистка в матче с “Боруссией” из Менхенгладбаха гарантировали себе первое место по итогам чемпионата.
Отставание “Лейпцига” от лидирующей “Баварии” составляет 7 очков — “быкам” осталось провести два матча в чемпионате.
Стоит отметить, что в целом мюнхенцы стали чемпионом в девятый раз подряд — подобной серии не было ни у одной команды за всю историю Бундеслиги.
Дополнение
В 31-й раз за свою историю “Бавария” стала чемпионом Германии.