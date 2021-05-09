“Баварія” вдев’яте поспіль завоювала чемпіонство в Бундеслізі

Деталі

Завдяки поразці “Лейпцига” проти дортмундської “Боруссії” (2:3), мюнхенці ще до стартового свистка в матчі з “Боруссією” з Менхенгладбаха гарантували собі перше місце за підсумками чемпіонату.

Відставання “Лейпцига” від лідируючої “Баварії” становить 7 очок — “бикам” залишилося провести два матчі в чемпіонаті.

Варто відзначити, що загалом мюнхенці стали чемпіоном в дев’ятий раз поспіль — подібної серії не було ні в однієї команди за всю історію Бундесліги.

Доповнення

У 31-й раз за свою історію “Баварія” стала чемпіоном Німеччини.