“Баварія” вдев’яте поспіль завоювала чемпіонство в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Мюнхенська “Баварія” достроково виборола чемпіонський титул в німецькій Бундеслізі сезону 2020-21 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Баварії”.
Деталі
Завдяки поразці “Лейпцига” проти дортмундської “Боруссії” (2:3), мюнхенці ще до стартового свистка в матчі з “Боруссією” з Менхенгладбаха гарантували собі перше місце за підсумками чемпіонату.
Відставання “Лейпцига” від лідируючої “Баварії” становить 7 очок — “бикам” залишилося провести два матчі в чемпіонаті.
Варто відзначити, що загалом мюнхенці стали чемпіоном в дев’ятий раз поспіль — подібної серії не було ні в однієї команди за всю історію Бундесліги.
Доповнення
У 31-й раз за свою історію “Баварія” стала чемпіоном Німеччини.