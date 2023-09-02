Отец Тайсона Фьюри назвал желаемого соперника для сына и это не Усик

Детали

Известный в прошлом боксер Джон Фьюри, который является отцом Тайсона Фьюри, заявил, что хотел бы, чтобы его сын следующий бой провел по правилам MMA (смешанный боевых искусств) против действующего чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат, международная спортивная организация, устраивающая и проводящая бои смешанного стиля) Джонса Джонсона.

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"Я хочу увидеть бой с Джоном Джонсом. Я не хочу смотреть на их боксерский поединок, а хочу увидеть их обоих в королевской битве. Это позволит выявить сильнейшего. Таков мой план, но я не могу говорить за Тайсона", - отметил отец боксера.

Возможный бой в таком формате Джон Фьюри назвал громким событием в мире спорта, вместе с тем позволил себе ряд оскорбительных заявлений в сторону возможного оппонента.

"Это было бы громким событием. Пусть весь мир узнает, кто настоящий чемпион в целом, а не только в боксе. Тайсон может это сделать. Тайсон натянет твои яйца на спину, он снесет тебя, и после встречи с ним тебе наложат 20 швов на лицо, он, наверное, еще и одно ухо тебе откусит", - заявил Фьюри-старший.

Справочно

Ранее многие эксперты отмечали, что следующим соперником Тайсона Фьюри может стать украинский чемпион Александр Усик. А их бой будет боем за титул абсолютного чемпиона мира.

Однако, никаких доказательств того, что сейчас ведутся хотя бы какие-то переговоры относительно проведения такого поединка нет. В то же время Тайсон Фьюри периодически упоминает Усика. Например, после последнего боя украинца, Фьюри опубликовал фото, на котором стоит в очень высоко натянутых шортах, намекая на эпизод из боя Усика, когда тот получил удар в запретную зону, что привело к остановке боя.

Позже соперник Усика пытался оспорить свой проигрыш, апеллируя именно к этому эпизоду.