Батько Тайсона Ф'юрі назвав бажаного суперника для сина і це не Усик

Деталі

Відомий у минулому боксер Джон Ф'юрі, який є батьком Тайсона Ф'юрі, заявив, що хотів би, щоб його син наступний бій провів за правилами MMA (змішаний бойових мистецтв) проти чинного чемпіона UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат, міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю) Джонса Джонсона.

Цитата

"Я хочу побачити бій із Джоном Джонсом. Я не хочу дивитися на їхній боксерський поєдинок, а хочу побачити їх обох у королівській битві. Це дозволить виявити найсильнішого. Такий мій план, але я не можу говорити за Тайсона", - зазначив батько боксера.

Можливий бій у такому форматі Джон Ф'юрі назвав гучною подією у світі спорту, разом з тим дозволив собі низку образливих заяв у бік можливого опонента.

"Це було б гучною подією. Нехай увесь світ дізнається, хто справжній чемпіон загалом, а не тільки в боксі. Тайсон може це зробити. Тайсон натягне твої яйця на спину, він знесе тебе, і після зустрічі з ним тобі накладуть 20 швів на обличчя, він, напевно, ще й одне вухо тобі відкусить", - заявив Ф’юрі-старший.

Довідково

Раніше багато експертів зазначали, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі може стати український чемпіон Олександр Усик. А їх бій буде боєм за титул абсолютного чемпіона світу.

Однак, ніяких доказів того, що наразі ведуться хоча б якісь переговори відносно проведення такого двобою немає. Водночас Тайсон Ф'юрі періодично згадує Усика. Наприклад ,після останнього бою українця, Ф’юрі опублікував фото, на якому стоїть у дуже високо натягнутих шортах, натякаючи на епізод з бою Усика, коли той отримав удар у заборонену зону, що призвело до зупинки бою.

Пізніше суперник Усика намагався оскаржити свій програш, апелюючи саме до цього епізоду.