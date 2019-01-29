Баскетболисты сборной Украины помогли клубам победить в матчах в Греции и Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Баскетбольный уик-энд сопровождался победами клубов баскетболистов сборной Украины Сергея Гладыря и Александра Липового, сообщает УНН.
Защитник сборной Украины Липовый помог "Промитеасу" оформить выездную победу в матче чемпионата Греции против "Перистери" - 86:79.
Выйдя со скамейки, украинец сыграл 19 минут, набрал 16 очков (2/2 двухочковых, 4/6 трехочковых), сделал 2 подбора (1 в нападении), 2 передачи и 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах (РЕ + 14). Команда украинца после этой победы поднялась на 5-ое место в турнирной таблице с 10 победами в 15 матчах.
Еще один украинский защитник Гладырь также выиграл свой матч в чемпионате Франции. Его "Монако" в рамках 18 тура дома победил "Гравелин" (94:74), а уроженец Николаева, выйдя со скамейки, сыграл 18 минут, набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват при 2 фолах (РЕ 8).
Стоит добавить, что "Монако" выиграл 9-й матч в сезоне и поднялся на 11 место в турнирной таблице.