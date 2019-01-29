Баскетболісти збірної України допомогли клубам перемогти в матчах у Греції та Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Баскетбольний уїк-енд супроводжувався перемогами клубів баскетболістів збірної України Сергія Гладиря та Олександра Липового, повідомляє УНН.
Захисник національної збірної України Липовий допоміг “Промітеасу” оформити виїзну перемогу в матчі чемпіонату Греції проти “Перістері” — 86:79.
Вийшовши з лави, українець відіграв 19 хвилин, набрав 16 очок (2/2 двоочкових, 4/6 триочкових), зробив 2 підбирання (1 в нападі), 2 передачі та 1 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах (РЕ +14). Команда українця після цієї перемоги піднялася на 5 місце в турнірній таблиці з 10 перемогами у 15 матчах.
Ще один український захисник Гладир також виграв свій матч в чемпіонаті Франції. Його “Монако” в рамках 18 туру вдома переміг “Гравелін” (94:74), а уродженець Миколаєва, вийшовши з лави, відіграв 18 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкових, 1/3 триочкових), зробив 3 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення при 2 фолах (РЕ +8).
Варто додати, що “Монако” виграв 9-й матч у сезоні і піднявся на 11 місце в турнірній таблиці.