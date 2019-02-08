Баскетболисты "Киев-Баскет" нанесли поражение действующему чемпиону Украины

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Черкассах "Киев-Баскет" в эффектном стиле завершил пятиматчевую выездную серию Суперлиги Пари-Матч, одолев "Черкасских Обезьян" - 96:87, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Первую половину матча команды посвятили атаке, немного забыв о защите. Уже к большому перерыву соперники на двоих набрали 97 очков, но лучше первую половину провели гости. В их составе уже за две четверти в свой актив 16 очков записал Крутоус.

Отличный процент реализации дальних — 6/12 и результативная игра в трехсекундной позволила команде Евгения Мурзина набрать за первую половину 55 очков и выиграть половину “+13”. “Обезьянам”, чтобы вернуться в игру, надо было решать проблемы в защите.

Но вместо камбэк от “обезьян” болельщики увидели очередной рывок “Киев-Баскет”, который полностью контролировал ход игры после большого перерыва. Хозяева никак не могли попасть, начали допускать большего количества потерь и перед заключительной четвертью имели уже 20 очков дефицита. Работы по спасению игры должного эффекта не дали — победа киевлян 96:87.

“В первую очередь хотел бы отметить хорошую игру команды в нападении. Все же мы набрали 55 очков в первой половине, 42 очка во второй половине. Это выше наших средних показателей, хороший процент показали попаданий из-под кольца. И главный для меня показатель — отдали 29 результативных передач. Следовательно, играли, как команда, как кулак. Все были вместе, хороший заряд, мотивация. Логично, что победили мы. Я, правда, не доволен многими моментами в защите. Хотя, одной из установок была остановить Кольченко — думаю, с этим мы справились”, - сказал наставник победителей Евген Мурзин.

Стоит отметить, что следующие два поединка регулярного чемпионата Суперлиги “Киев-Баскет” сыграет дома — 14 февраля с “Одессой”, 16 февраля — с “Химиком”.

Кроме того добавим, в таблице лиги киевляне идут третьими — 13 побед и 8 поражений. Действующий чемпион “Черкасские Обезьяны” с 5 выигрышами замыкают чемпионат.

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