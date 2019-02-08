Баскетболісти "Київ-Баскета" завдали поразки чинному чемпіону України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Черкасах "Київ-Баскет" в ефектному стилі завершив п’ятиматчеву виїзну серію Суперліги Парі-Матч, здолавши "Черкаські Мавпи" - 96:87, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичного клубу.
Першу половину матчу команди присвятили атаці, трохи забувши про захист. Вже до великої перерви суперники на двох набрали 97 очок, але краще першу половину провели гості. У їхньому складі вже за дві чверті до свого активу 16 очок записав Крутоус.
Відмінний відсоток реалізації дальніх – 6/12 та результативна гра в трисекундній дозволила команді Євгена Мурзіна набрати за першу половину 55 очок та виграти половину "+13". "Мавпам", щоб повернутися у гру, треба було вирішувати проблеми в захисті.
Але замість камбеку від "Мавп" вболівальники побачили черговий ривок "Київ-Баскета", який повністю контролював хід гри після великої перерви. Господарі ніяк не могли влучити, почали припускатись більшої кількості втрат і перед заключною чвертю мали вже 20 очок дефіциту. Роботи з порятунку гри належного ефекту не дали - перемога киян 96:87.
"У першу чергу хотів би відзначити гарну гру команди у нападі. Усе ж таки ми набрали 55 очок у першій половині, 42 очка у другій половині. Це вище наших середніх показників, гарний відсоток показали влучань з-під кільця. І головний для мене показник – віддали 29 результативних передач. Отже, грали, як команда, як кулак. Усі були разом, гарний заряд, мотивація. Логічно, що перемогли ми. Я, щоправда, не задоволений багатьма моментами у захисті. Хоча, однією з настанов була зупинити Кольченка – думаю, з цим ми впоралися", - сказав наставник переможців Євген Мурзін.
Варто відзначити, що наступні два поєдинки регулярного чемпіонату Суперліги "Київ-Баскет" зіграє вдома – 14 лютого з "Одесою", 16 лютого – з "Хіміком".
Крім того додамо, в таблиці ліги кияни йдуть третіми – 13 перемог і 8 поразок. Чинний чемпіон "Черкаські Мавпи" з 5 виграшами замикають чемпіонат.