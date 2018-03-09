Баскетболисты "Днепра" стали вторыми финалистами Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Харькове прошел второй полуфинальный поединок Финала четырех Кубка Украины по баскетболу, в котором БК "Авантаж-Политехник" встречался с БК "Днепр", сообщает УНН.
Хозяевам паркета удалось навязать бой фавориту противостояния - 25:26. Во второй четверти днепряне сумели получить небольшое преимущество (50:42) и довели встречу до победного окончания несмотря на сопротивление харьковчан - 80:75.
Персональная статистика:
"Днепр" - Тимофеенко 17 очка + 10 подборов, Мишула 16 + 8 пр, Шундель и Ревзин по 12.
"Авантаж-Политехник" - Барнс 22, Йованович 19, Рочняк 18 + 9 пд.
Добавим, что в финале "Днепр" сыграет против "Химика", который в полуфинале одолел "БИПУ" из Одессы.
Как сообщал УНН, "Химик" стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу.