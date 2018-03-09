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Баскетболісти "Дніпра" стали другими фіналістами Кубка України

Баскетболісти "Дніпра" стали другими фіналістами Кубка України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Харкові пройшов другий півфінальний поєдинок Фіналу чотирьох Кубку України з баскетболу в якому БК "Авантаж-Політехнік" зустрічався із БК "Дніпро", повідомляє УНН.

Господарям паркету вдалося нав'язати бій фавориту протистояння – 25:26. У другій чверті дніпряни зуміли одержати невелику перевагу (50:42) та довели зустріч до переможного закінчення попри опір харків'ян – 80:75.

Персональна статистика:

"Дніпро" – Тимофеєнко 17 очки + 10 підбирань, Мішула 16 + 8 пр, Шундель і Ревзін по 12.

"Авантаж-Політехнік" – Барнс 22, Йованович 19, Рочняк 18 + 9 пд.

Додамо, що у фіналі "Дніпро" зіграє проти южненського "Хіміка", який у півфіналі здолав "БІПУ" з Одеси.

Як повідомляв УНН, "Хімік" став першим фіналістом Кубка України з баскетболу.

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