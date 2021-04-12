Баскетболист сборной Украины признан лучшим игроком месяца в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Завершено голосование за звание лучшего игрока марта в регулярном чемпионате Суперлиги по баскетболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
Лучшим игроком марта признан капитан “Киев-Баскет” Богдана Близнюка. Форвард столичного клуба в течение всего сезона является лидером команды и помог киевлянами получить 100 процентный показатель в марте — “Киев-Баскет” выиграл 5 из 5 поединков. Близнюк в этих матчах набирал 11 “4 очка, 7” 6 подборов и 3 "0 передачи.
Примечательно, что в этом сезоне процедура избрания MVP месяца проходит при учете трех составляющих — голосования болельщиков, выбор капитанов клубов Суперлиги и организаторов чемпионата.
Дополнение
Близнюк стал первым игроком сезона, который вдруг получил награду лучшему баскетболисту месяца.