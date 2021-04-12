Баскетболіста збірної України визнано найкращим гравцем місяця у Суперлізі

Деталі

Найкращим гравцем березня визнано капітана “Київ-Баскета” Богдана Близнюка. Форвард столичного клубу протягом усього сезону є лідером команди і допоміг киянами здобути 100 відсотковий показник в березні — “Київ-Баскет” виграв 5 з 5 поєдинків. Близнюк в цих матчах набирав 11"4 очка, 7"6 підбирання та 3"0 передачі.

Примітно, що цього сезону процедура обрання MVP місяця проходить за урахування трьох складових — голосування вболівальників, вибір капітанів клубів Суперліги та організаторів чемпіонату.

Доповнення

Близнюк став першим гравцем сезону, який вдруге отримав нагороду найкращому баскетболісту місяця.