Баскетболист А.Лень помог "Финиксу" победить "Майами Хит"

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КИЕВ. 4 января. УНН. В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санс" украинца Алексея Леня на домашнем паркете выиграл у "Майами Хит" со счетом 99:90, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а решающей стала третья 12-минутка, которую хозяева завершили с преимуществом в 13 очков. В дальнейшем "Хит" так и не сумели отыграть отставание, потерпев шестое подряд поражение - 99:90.

Самыми результативными игроками встречи стали Девин Букер из "Финикса", который набрал 27 очков, и Горан Драгич из "Майами" - 24 очка. В составе "Хит" дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов на счету Вилли Рида.

Стоит отметить, что А.Лень за 15:54 минуты набрал 9 очков (4/7 двухочковые, 1/2 штрафные), 8 подборов и 3 блок-шота.

Напомним, что показатели "Финикса" в НБА составляют 11 побед и 25 поражений.

Как сообщал УНН, украинец Х.Боломбой отличился шестым подряд дабл-дабл в Лиге развития НБА.

 

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