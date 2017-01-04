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Баскетболіст О.Лень допоміг "Фініксу" перемогти "Маямі Хіт"

Баскетболіст О.Лень допоміг "Фініксу" перемогти "Маямі Хіт"

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У матчі регулярного чемпіонату НБА "Фінікс Санс" українця Олексія Леня на домашньому паркеті виграв у "Маямі Хіт" з рахунком 99:90, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА.

Перша чверть пройшла в рівній боротьбі, а вирішальною стала третя 12-хвилинка, яку господарі завершили з перевагою в 13 очок. Надалі "Хіт" так і не зуміли відіграти відставання, зазнавши шостої поспіль поразки – 99:90.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали Девін Букер з "Фінікса", який набрав 27 очок, і Горан Драгіч з "Маямі" - 24 очка. У складі "Хіт" дабл-дабл з 22 очок і 18 підбирань на рахунку Віллі Ріда.

Варто відзначити, що О.Лень за 15:54 хвилини набрав 9 очок (4/7 двоочкові, 1/2 штрафні), 8 підбирань і 3 блок-шоти.

Нагадаємо, що показники "Фінікса" в НБА складають 11 перемог і 25 поразок.

Як повідомляв УНН, українець Х.Боломбой відзначився шостим поспіль дабл-даблом в Лізі розвитку НБА.

 

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