Баскетболист Михайлюк оформил рекорд карьеры НБА по подборам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Защитник сборной Украины и "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк установил личный рекорд в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго Буллс" (99:108), передает УНН.
Наш баскетболист удачно провел первую четверть с позиции заброшенных мячей из-под кольца, но был неточен из-за дуги.
Всего за 27 минут игрового времени Михайлюк набрал 10 очков (2/3 двухочковых, 2/8 трехочковых), 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват.
Кроме того, уроженец Черкасс сделал шесть подборов (одно в атаке) за матч - лучший показатель в карьере игрока НБА. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне в форме "Лейкерс" (5).
Добавим, "Пистонс" только с 14 выигрышами при 26 поражениях 10-е на Востоке НБА.