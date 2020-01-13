Баскетболіст Михайлюк оформив рекорд кар'єри НБА за підбираннями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Захисник збірної України та "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго Буллс" (99:108), передає УНН.
Наш баскетболіст вдало провів першу чверть з позиції закинутих м'ячів з-під кільця, але був невлучним з-за дуги.
Загалом за 27 хвилин ігрового часу Михайлюк набрав 10 очок (2/3 двоочкових, 2/8 триочкових), 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення.
Крім того, уродженець Черкас зробив шість підбирань (одне в атаці) за матч – найкращий показник в кар'єрі гравця НБА. Попереднє досягнення було встановлене у минулому сезоні у формі "Лейкерс" (5).
Додамо, "Пістонс" тільки з 14 виграшами при 26 поразках 10-ті на Сході НБА.