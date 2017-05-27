Баскетболист "Будивельника" Д.Стефенс продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Новым клубом Д.Стефенса станет местный "Байамонте". Детали сделки не разглашаются, но скорее всего, речь идет о краткосрочной соглашение на летний период, ведь в Пуэрто-Рико пока сыграно около 20 туров.

Отметим, что в прошлом сезоне Д.Стефенс был одним из лучших игроков украинской Суперлиги и помог киевлянам стать чемпионами страны.

Добавим также, американец в среднем набирал 13,1 очков и 5,9 подборов за игру.

Как сообщал УНН, трое баскетболистов "Будивельника" вошли в символическую сборную сезона ЧУ.