Баскетболист "Будивельника" Д.Стефенс продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Американский легионер киевского "Будивельника" форвард Ди Джей Стивенс продолжит выступления в чемпионате Пуэрто-Рико. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Новым клубом Д.Стефенса станет местный "Байамонте". Детали сделки не разглашаются, но скорее всего, речь идет о краткосрочной соглашение на летний период, ведь в Пуэрто-Рико пока сыграно около 20 туров.
Отметим, что в прошлом сезоне Д.Стефенс был одним из лучших игроков украинской Суперлиги и помог киевлянам стать чемпионами страны.
Добавим также, американец в среднем набирал 13,1 очков и 5,9 подборов за игру.
Как сообщал УНН, трое баскетболистов "Будивельника" вошли в символическую сборную сезона ЧУ.