Баскетболіст "Будівельника" Д.Стефенс продовжить кар'єру в Пуерто-Ріко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Американський легіонер київського "Будівельника" форвард Ді Джей Стефенс продовжить виступи в чемпіонаті Пуерто-Ріко. Про це повідомляє ФБУ, передає УНН.
Новим клубом Д.Стефенса стане місцевий "Байамон". Деталі угоди не розголошуються, але найімовірніше, мова йде про короткострокову угоду на літній період, адже в Пуерто-Ріко наразі зіграно біля 20 турів.
Відзначимо, що минулого сезону Д.Стефенс був одним з кращих гравців української Суперліги і допоміг киянам стати чемпіонами країни.
Додамо також, американець в середньому набирав 13,1 очок і 5,9 підбирань за гру.
Як повідомляв УНН, троє баскетболістів "Будівельника" увійшли до символічної збірної сезону ЧУ.