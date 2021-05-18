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Баскетбол: определился первый полуфиналист плей-офф Суперлиги

Киев • УНН

 • 15675 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. "Киев-Баскет" и "Черкасские Обезьяны" провели третий поединок серии плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Баскетбол: определился первый полуфиналист плей-офф Суперлиги

Детали

На этот раз “Обезьяны” были удивительно близкими чтобы выиграть первый матч в серии, но им немного не хватило — 76:78.

Стоит отметить Богдана Близнюка, который стал самым результативным в поединке — 20 очков, 3 подбора и 1 передача.

Счет в серии стал 3:0 в пользу “Киев-Баскет”, который первым вышел в следующий раунд плей-офф.

Дополнение

В полуфинальной серии турнира киевляне будут соревноваться с победителем пары “Запорожье” — “Тернополь”.

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