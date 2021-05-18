Баскетбол: визначився перший півфіналіст плей-офф Суперліги

Деталі

Цього разу “Мавпи” були напрочуд близькими аби виграти перший матч у серії, але їм трохи не вистачило — 76:78.

Варто відзначити Богдана Близнюка, який став найрезультативнішим у поєдинку — 20 очок, 3 підбирання та 1 передача.

Рахунок у серії став 3:0 на користь “Київ-Баскета”, який першим вийшов до наступного раунду плей-офф.

Доповнення

У півфінальній серії турніру кияни змагатимуться із переможцем пари “Запоріжжя” — “Тернопіль”.