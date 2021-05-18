Баскетбол: визначився перший півфіналіст плей-офф Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. "Київ-Баскет" та "Черкаські Мавпи" провели третій поєдинок серії плей-офф баскетбольної Суперліги України, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Цього разу “Мавпи” були напрочуд близькими аби виграти перший матч у серії, але їм трохи не вистачило — 76:78.
Варто відзначити Богдана Близнюка, який став найрезультативнішим у поєдинку — 20 очок, 3 підбирання та 1 передача.
Рахунок у серії став 3:0 на користь “Київ-Баскета”, який першим вийшов до наступного раунду плей-офф.
Доповнення
У півфінальній серії турніру кияни змагатимуться із переможцем пари “Запоріжжя” — “Тернопіль”.