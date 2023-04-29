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Баскетбол: "Сакраменто" Леня сравнял счет с "Голден Стейт" в плей-офф НБА

Киев • УНН

 • 751745 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Баскетбольный клуб украинского центрового Алексея Леня "Сакраменто" сравнял счет с "Голден Стейт" в плей-офф НБА, сообщает ФБУ, передает УНН.

Детали

Противостояние "Сакраменто" и "Голден Стэйт" в первом раунде плей-офф НБА перешло в седьмой матч серии.

В шестой игре на площадке "Голден Стейт" "Сакраменто" одержало уверенную победу 118:99 и сравняло счет в серии 3:3.

Алексей Лень в шестой игре между командами получил всего 27 секунд, за которые не успел отметиться результативными действиями. В среднем в серии против "Голден Стейт" у Леня 8,7 минуты в игре, 3,2 набранных очков и 3,2 собранных подборов.

Дополнение

Уже завтра, 30 апреля, у "Сакраменто" пройдет решающая игра серии.

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