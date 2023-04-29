Баскетбол: "Сакраменто" Леня зрівняв рахунок з "Голден Стейт" у плей-офф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Баскетбольний клуб українського центрового Олексія Леня "Сакраменто" зрівняв рахунок з "Голден Стейт" у плей-офф НБА, повідомляє ФБУ, передає УНН.
Деталі
Протистояння "Сакраменто" та "Голден Стейт" в першому раунді плей-офф НБА перейшло у сьомий матч серії.
У шостій грі на майданчику "Голден Стейт" "Сакраменто" одержало впевнену перемогу 118:99 і зрівняло рахунок у серії 3:3.
Олексій Лень у шостій грі між командами отримав всього 27 секунд, за які не встиг відзначитись результативними діями. У середньому в серії проти "Голден Стейт" у Леня 8,7 хвилини у грі, 3,2 набраних очків та 3,2 зібраних підбирань.
Доповнення
Уже завтра, 30 квітня, у "Сакраменто" пройде вирішальна гра серії.