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Баскетбол: "Сакраменто" Леня зрівняв рахунок з "Голден Стейт" у плей-офф НБА

Київ • УНН

 • 751750 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Баскетбольний клуб українського центрового Олексія Леня "Сакраменто" зрівняв рахунок з "Голден Стейт" у плей-офф НБА, повідомляє ФБУ, передає УНН.

Деталі

Протистояння "Сакраменто" та "Голден Стейт" в першому раунді плей-офф НБА перейшло у сьомий матч серії.

У шостій грі на майданчику "Голден Стейт" "Сакраменто" одержало впевнену перемогу 118:99 і зрівняло рахунок у серії 3:3.

Олексій Лень у шостій грі між командами отримав всього 27 секунд, за які не встиг відзначитись результативними діями. У середньому в серії проти "Голден Стейт" у Леня 8,7 хвилини у грі, 3,2 набраних очків та 3,2 зібраних підбирань.

Доповнення

Уже завтра, 30 квітня, у "Сакраменто" пройде вирішальна гра серії.

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