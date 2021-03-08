Баскетбол: лидер Суперлиги в овертайме нанес поражение БК "Запорожье"

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Киев  •  УНН

 • 17508 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В заключительном матче игрового недели мужской баскетбольной Суперлиги "Киев-Баскет" одержал трудную победу в овертайме в матче против "Запорожье", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Команда Айнарс Багатскиса отлично начала матч, набрав 27 очков в стартовой четверти. Во второй десятиминутке гости значительно качественнее сыграли в защите и, пропустив лишь 12 очков, ушли на большой перерыв за 5 очков преимущества.

Второй половины для определения победителя командам не хватило — ключевой стала дополнительная 5-минутка, в которой “Киев-Баскет” сыграл немного удачнее соперника. Ключевым стало попадание от Павлова с дальней дистанции, на что своим трехочковым ответил Мальчевский за 18 секунд до конца игры. Решающим стал фол Сизова на Близнюка. Капитан “Киев-Баскет” реализовал один из двух бросков с линии, чем принес победу своей команде — 89:88.

Владислав Коренюк был лучшим в составе “Киев-Баскет”, набрав 21 очко и реализовав 8 из 12 бросков с игры и сделав 6 подборов.

Дополнение

“Киев-Баскет” выиграл оба матча игровой недели, закрепившись на первом месте в турнирной таблице с 20-ю выигрышами при 5 поражениях. “Запорожье” имеет 15 выигрышей.

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