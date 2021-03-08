Баскетбол: лідер Суперліги в овертаймі завдав поразки БК "Запоріжжя"

Деталі

Команда Айнарса Багатскіса відмінно почала матч, набравши 27 очок у стартовій чверті. У другій десятихвилинці гості значно якісніше зіграли в захисті та, пропустивши лише 12 очок, пішли на велику перерву за 5 очок переваги.

Другої половини для визначення переможця командам не вистачило — ключовою стала додаткова 5-хвилинка, в якій "Київ-Баскет" зіграв трохи вдаліше за суперника. Ключовим стало влучання від Павлова з дальньої дистанції, на що своїм триочковим відповів Мальчевський за 18 секунд до кінця гри. Вирішальним став фол Сизова на Близнюку. Капітан "Київ-Баскета" реалізував один з двох кидків з лінії, чим приніс перемогу своїй команді — 89:88.

Владислав Коренюк був найкращим у складі "Київ-Баскета", набравши 21 очко та реалізувавши 8 з 12 кидків з гри та зробивши 6 підбирань.

Доповнення

"Київ-Баскет" виграв обидва матчі ігрового тижня, закріпившись на першому місці в турнірній таблиці з 20-ма виграшами при 5 поразках. "Запоріжжя" має 15 виграшів.